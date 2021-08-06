Львовянин Станислав Горуна завоевал для Украины бронзовую медаль по карате в категории до 75 кг. В полуфинале он проиграл итальянцу Луиджи Бузе со счетом 0:3.

Таким образом, Горуна принес Украине десятую бронзу. Всего украинские спортсмены завоевали 14 медалей на Олимпиаде в Токио - десять бронзовых, одну золотую и три серебряных.

Станислав Горуна - каратист в категории кумите, ему 32 года, является победителем Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года. В 2014 году получил бронзу на чемпионате мира. Шестикратный чемпион Украины по каратэ и капитан украинской национальной сборной. В августе текущего года занимал четвертый номер олимпийского рейтинга категории до 75 килограмм.

В мае Горуна стал первым украинцем, который выиграл чемпионат Европы по каратэ.

Напомним, украинская каратистка Анжелика Терлюга принесла Украине серебряную медаль Олимпиады. В финале соревнований по кумитэ (до 55 кг) она проиграла спортсменке из Болгарии.

Также мы писали, что первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио Украине принес борец и по совместительству народный депутат Жан Беленюк. О своих впечатлениях о победе и о том, как ему удается совмещать политическую и спортивную карьеры Беленюк рассказал в интервью.

За всеми медалями Олимпийских игр по видам спорта и странам "Страна" следит в обновляемом материале.