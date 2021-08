О том, с какими трудностями приходится сталкиваться новаторам в современном мире, харьковский айтишник Андрей Пятаха знает не понаслышке. Основателю консалтинговой компании IT Bulls Software и онлайн-университета Learn IT Online University пришлось пройти через массу сложностей, прежде чем достичь поставленной цели – создать онлайн-университет информационных технологий, в котором уже зарегистрировано более чем 500 тысяч студентов с 200 стран мира.

Карта студентов онлайн университета Learn IT Online University, CEO Andrii Piatakha

В настоящее время в Learn IT Online University студенты изучают различные языки программирования, такие как Java, C#, JavaScript, PHP, Python, программную архитектуру, реляционные базы данных, процессы управления и разработки программного обеспечения, шаблоны проектирования программных приложений и подготавливаются к официальным сертификациям. Онлайн курсы учат создавать веб-приложения, сайты и мобильные приложения, а также грамотно управлять процессом разработки. Некоторые студенты уже реализовали свои проекты совместно с Андреем на базе онлайн университета, а некоторые из таких проектов уже набрали более 100 тысяч скачиваний в Google Play Market.

Прохождение каждого курса подтверждается сертификатом, который студенты могут упоминать в своём резюме. Также Андрей разработал мобильное приложение для людей, которые хотят подготовиться к собеседованию и изучить Java. В приложении студенты могут получить сертификат от Learn IT Online University бесплатно.

Андрей не устает быть примером для своих студентов, поддерживая творческую атмосферу в коллективе. Он написал книгу Кронос 221, которая изначально распространялась исключительно среди студентов онлайн университета. Книга распространяется бесплатно и каждый желающий может ее скачать, найдя в поисковике.

История начиналась далеко не просто. Андрей обивал пороги харьковской администрации. Он предлагал создать айти хаб, и рассчитывал на информационную поддержку.

По задумке IT Hub должен был стать платформой для развития стартапов. Ожидалось, что при хабе будет создана бесплатная школа для изучения программирования. Также блогер "Харьковский айтишник", на страницах своего блога https://www.instagram.com/andrey_pyatakha/ (в инстаграме - Andrey Pyatakha) не раз говорил о том, что поддерживает айти движение среди талантливой молодежи. Предполагалось, что кадры, подготовленные в айти хабе, могли бы разрабатывать общественные порталы. В горсовете ответили, что из соображений информационной безопасности воплотить этот проект невозможно.

В письменном ответе на обращение лишь назвали идею недоработанной, и усомнились в ее общественной полезности. Попытка Андрея создать стоящий проект не увенчалась успехом. Столкнувшись с таким безразличием и полной отстраненностью, блогер решил основать собственный онлайн-университет, главная цель которого – обеспечить всех желающих знаниями в сфере информационных технологий и создать сообщество, которое бы способствовало реализации новых проектов.

Попасть на страницу онлайн университета можно с главной страницы сайта компании, перейдя по ссылке "University" здесь - it-bulls.com. В настоящее время курсы Андрея опубликованы на платформе известного образовательного портала Udemy. Более полумиллиона студентов из 200 стран мира оценили конкурентные преимущества Learn IT University по сравнению с другими курсами. На платформе каждый желающий может ознакомиться с независимой оценкой и обзором курсов. В перспективе Андрей Пятаха может стать самым популярным преподавателем Украины.





Помимо сайта и инстраграм блога, за новостями университета можно следить на личной странице Андрея Пятахи https://www.facebook.com/andrey.pyatakha, а также в телеграмм-канале https://t.me/learnit_itbulls, где любой желающий может поддержать проект, и получить 100% скидку на онлайн-курсы.