Высокоинфекционный штамм Covid-19 Lambda выявлен в Японии, но накануне начала Олимпиады-2020 решили об этом не сообщать широкой общественности. За три дня до начала Олимпийских игр, 20 июля, Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал информацию об этом в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID. По предварительным данным, пока известно об одном подтвержденном случае.

Об этом пишет издание The Daily Beast.

По предварительным данным южноамериканских и японских ученых, вариант "лямбда" может обладать повышенной устойчивостью к вакцинам. Это может существенно ухудшить ситуацию в Японии, где по последним данным, общее количество подтвержденных случаев Covid-19 превысило миллион.

Правительство Японии не раскрывает подробностей, но исследователь из NIID сообщил The Daily Beast, что этот штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Источник говорит, что есть план объявить об его обнаружении, но только после Олимпийских игр.

Правительственные чиновники не пожелали сообщить изданию, когда был проведен первоначальный тест варианта лямбда, но сейчас уже прошло 17 дней с тех пор, как они сообщили GISAID об открытии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала классификацию "лямбде", согласно которой за штаммом требуется пристально наблюдать. Впервые "лямбду" обнаружили в конце прошлого года в Перу. На данный момент ВОЗ взаимодействует с государствами-членами для получения информации о мутации.

Ученые из Японии обнаружили, что штамм коронавируса "лямбда", новый вариант которого недавно нашли в Бразилии, имеет высокую заразность и устойчив к иммунитету.

Также мы сообщали, что в конце июня на юге Бразилии выявили новую разновидность штамма коронавируса "Лямбда". В его геноме есть изменения, которые не свойственны большинству известных типов "Лямбды".