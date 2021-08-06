Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена хотела бы, чтобы у первой леди был официальный статус, а также несколько сотрудников, которые сопровождали бы ее деятельность.

Об этом Елена Зеленская сообщила в интервью "Фокусу".

По словам Зеленской, она обсуждала эту идею с женами глав других государств. У многих из них такая же проблема: существует деятельность первой леди, но нет правил, которым она подчиняется, или понятных возможностей. По мнению Елены Зеленской, если в обществе существуют запрос на такую деятельность, то по логике вещей должен существовать официальный формат, в которую она бы вписывалась. В качестве примеров Елена Зеленская привела Хартию жены президента во Франции и офис жены президента в США.

По мнении супруги президента, в нашей стране хватило бы нескольких работников Офиса президента, которые бы официально были прикреплены за ней.

Зеленская рассказала, что и сейчас она получает помощь от сотрудников Офиса ее мужа, но поскольку у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них все время.

Напомним, Елена Зеленская также поделилась мыслями о втором президентском сроке мужа. Она сказала, что обдумывать этот вопрос сейчас неактуально, поскольку у нее много дел.

Также мы писали о том, что в апреле Елена Зеленская в двух стильных нарядах провела встречи с первой леди Турции.