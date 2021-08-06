Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", который подразумевает цифровизацию публичных услуг. Закон вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 6 августа.

С прошлого года через Единый государственный веб-портал электронных услуг электронными услугами воспользовались более полумиллиона украинцев. Поэтому возникла необходимость в урегулировании на законодательном уровне ряда вопросов, которые связаны с такими услугами.

Закон вводит такие термины:

"электронная публичная услуга",

"автоматический режим предоставления электронной публичной услуги",

"комплексная электронная публичная услуга",

"система электронного взаимодействия электронных ресурсов"

другие термины связанные с предоставлением электронных публичных услуг.

Кроме того, закон определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

В течение трех месяцев, через которые вступит в силу закон, Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Напомним, с 1 сентября Украина полностью перейдет на электронные больничные.

Также сообщалось, что украинцы теперь могут получать гарантию на товары в электронном виде.