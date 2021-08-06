Зеленский подписал закон о цифровизации услуг. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", который подразумевает цифровизацию публичных услуг. Закон вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 6 августа.

С прошлого года через Единый государственный веб-портал электронных услуг  электронными услугами воспользовались более полумиллиона украинцев. Поэтому возникла необходимость в урегулировании на законодательном уровне ряда вопросов, которые связаны с такими услугами.

Закон вводит такие термины:

  • "электронная публичная услуга",
  • "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги",
  • "комплексная электронная публичная услуга",
  • "система электронного взаимодействия электронных ресурсов"
  • другие термины связанные с предоставлением электронных публичных услуг.

Кроме того, закон определяет  особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

В течение трех месяцев, через которые вступит в силу закон, Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Напомним, с 1 сентября Украина полностью перейдет на электронные больничные.

Также сообщалось, что украинцы теперь могут получать гарантию на товары в электронном виде.

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