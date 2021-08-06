В Молдове депутаты парламента от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) поддержали вотум доверия составу правительства под руководством вице-председателя этой политсилы Натальи Гаврилицы и одобрили его программу деятельности "Молдова хороших времен". Таким образом был утвержден новый состав правительства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За утверждение нового состава правительства проголосовал 61 депутат от пропрезидентской политсилы из присутствующих в зале 94 депутатов. Отказались голосовать Фракция Блока коммунистов и социалистов, а также фракция партии "Шор", объявившая себя оппозиционной.

Сразу после утверждения президент Майя Санду привела правительство к присяге.

Напомним, ориентированная на Европу партия PAS победила на парламентских выборах 11 июля, набрав рекордное количество голосов. После этого президент Майя Санду назначила кандидатом на пост премьера вице-председателя партии Наталью Гаврилицу. Ранее она была министром финансов в правительстве Санду.

Сразу после утверждения правительства, члены кабинета были приведены к присяге президентом Майи Санду. Во второй половине дня состоится первое заседание кабинета министров.

Также "Страна" разбиралась что означает для Молдовы и Украины победа партии президента Санду на выборах в парламент.