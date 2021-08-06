Из-за неравномерного доступа стран к вакцине от коронавируса во Всемирной организации здравоохранения считают, что прививка против Covid-19 не должна быть обязательным условием при зарубежных поездках.

Об этом со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича сообщает ТАСС.

По словам Яшаревича, такой позиции ВОЗ придерживалась и раньше. Вакцинация не может быть обязательный условием для поездок между странами, потому что на сегодня у государств нет равного доступа к препаратам от коронавируса. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, не нужно добавлять еще один критерий, по которому людей без доступа к вакцинам будут дискриминировать.

Однако в то же время, по данным Яшаревича, организация выступает за цифровые сертификаты вакцинации. Также ВОЗ хочет разработать систему, чтобы такие документы могли взаимодействовать между собой.

Напомним, Россия и Евросоюз договариваются о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что система цифровых сертификатов Covid-19 заработала в Евросоюзе с начала июля.

Что касается Украины, то сертификаты о вакцинации - как внутренние, так и международные - обещают запустить в сервисе "Дия". Кабмин уже определил правила выдачи ковид-паспортов, сертификат привитых украинцев будет действителен полгода.