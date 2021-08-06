Украинским отелям, в случае вакцинации от коронавируса всего персонала, выдадут "знак безопасности" и внесут их в список отелей Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ на своей странице в Facebook.

"Знак безопасности" будут выдавать в виде наклейки. Также в ГАРТ добавили, что список отелей, чей персонал получил прививки от Covid-19 будет опубликован на их официальном сайте.

Чтобы организовать вакцинацию для всего персонала отелям необходимо предоставить:

название субъекта хозяйствования;

количество персонала на вакцинацию;

адрес местоположения;

контактный телефон уполномоченного лица.

После нужно выслать эту информацию на электронный адрес контактного лица от ГАРТ: hirzekorn@tourism.gov.ua.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что в Украине нет юридических оснований, которые позволят не допускать к работе не вакцинированных от коронавируса людей. При этом не в "зеленой" зоне карантина садики и школы не смогут работать, если у них будут привиты менее 80% работников.

Также мы сообщали, как в Днепре решили выдавать бесплатные проездные билеты для пользования городским электротранспортом тем, кто сделает прививку от коронавируса.