В течение прошлого года в Украине 2513 человек умерли от интоксикации из-за чрезмерного количества алкоголя или отравления некачественными спиртными напитками. Однако 16 лет назад это цифра была в четыре раза выше.

Об этом сообщает сервис мониторинга Opendatabot на своей странице в Facebook.

16 лет назад, в 2005 году в следствии слишком большого количества алкоголя и из-за "паленого" спиртного умерло 10 216 украинцев. Однако с тех пор смертность от спиртных напитков в Украине падала: в середине 2000-ныз годов каждый день от алкоголя в Украине умирало около 28 человек, а сейчас - всего семь.

"В сумме за 16 прошедших лет алкогольная интоксикация убила 81 447 человек. Среди причин смерти, традиционно связываются с выпивкой, больше жизней за это время унесла только сердечная недостаточность - суммарно 85 203 смертей от алкогольной кардиомиопатии", - говорится в сообщении.

В течении первого квартала текущего года в Украине от алкоголя умерло 580 человек.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не пить в День независимости.

Также "Страна" сообщала, что употребление алкоголя во время аномальной жары может привести к опасным последствиям.