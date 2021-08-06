Адвокаты экс-атошника Владимира Прохнича, который 4 августа ворвался в Кабмин с боевой гранатой, заявляют, что их подзащитный не будет скрываться от следствия.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Адковаты Прохнича утверждают, что после задержания он попросил прощения у тех, кого он мог напугать своим поступком. Также, по словам адвокатов, Прохнич не собирается скрываться от следствия, и они готовы сдать его загранпаспорт.

Сам Прохнич отказался давать показания, но сообщил, что полностью поддерживает адвокатов.

Позже адвокат предоставил журналистам комментарий Прохнича в ходе допроса. Там он просит прощения.

Но в зале суда слова с извинениями Похнич произносить не стал. По словам адвоката, Прохничу эмоционально сложно сейчас говорить.

Фото: показания Прохнича, источник: "Страна"

Журналисты пытались узнать у Прохонича причину поступка, но он отказался от комментариев. Его группу поддержки возмутили вопросы, которые задавали журналисты.

Они называли их "бессмысленными".

Прокуроры просят суд заключить подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Судья объявил технический перерыв.

Напомним, "Страна" писала о том, что 6 августа суд избирает Владимиру Прохничу меру пресечения. У здания суда собралась группа его поддержки в футболках батальона "Айдар".

Прохнич 4 августа захватил здание Кабмина. Он ворвался туда с боевой гранатой и угрожал ее взорвать. Правоохранители провели спецоперацию, в результате мужчину задержали.

Также мы писали о том, что 5 августа захватившему Кабмин Прохничу объявили о подозрении по трем статьям. Изначально планировалось, что ему предъявят захват заложников, но в итоге эту статью заменили на незаконное лишение свободы. Поэтому максимальный ро, который ему грозит, сократился с 15 лет до 7.