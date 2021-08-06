Руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, который вчера подал в отставку, продолжает выполнять свои должностные обязанности. Решение о его увольнении находится в компетенции Министерства внутренних дел.

Об этом сказал глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет "Интерфакс-Украина" в пятницу, 6 августа.

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", - заявил Клименко.

Глава Нацполиции объяснил, что решение об увольнении заместителя главы Нацполиции должен принимать министр внутренних дел, этот вопрос находится в компетенции ведомства.

Напомним, Крищенко занимает должность главы столичной Нацполиции с декабря 2015 года. 5 августа появилась информация о том, что он написал заявление об увольнении.

Ранее в отставку ушел министр внутренних дел Арсен Аваков, что может повлиять на выборы мэра в Харькове. После него ведомство возглавил Денис Монастырский.

Также "Страна" писала, что в ближайшее время Министерство внутренних дел ждет кардинальная перестройка. Из его подчинения выведут Национальную гвардию, пограничную и миграционные службы.