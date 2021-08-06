В Украине, где сегодня, 6 августа, бушует непогода с грозами, на выходных будет сухо и солнечно. А с понедельника, 9 августа, в страну снова вернется аномальная жара.

О погоде на ближайшие выходные и следующую неделю рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.

В субботу, 7 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов, а восточных и юго-восточных регионах - востоке и юго-востоке - до +33, в западных областях +23...+26 градусов. А уже на следующий день потеплеет также и в западных регионах.

Синоптик добавила, что дожди в большинстве областей Украины на выходных маловероятны. Однако ночью в западных областях может не обойтись без осадков.

В Киеве субботу и воскресенье будет солнечно и тепло. 7 августа температура воздуха составит около +25 градусов, а в воскресенье уже прыгнет до +29 градусов. "Так что панамки, бретельки, вентиляторы, соломенные шляпы, легкомысленные шорты - не откладывайте далеко, понадобятся", - рекомендует синоптик.

Со следующей недели в Украину вернется аномальная жара. Уже с понедельника ожидается повышение температуры воздуха.

По предварительным прогнозам, и, на Маковея (в субботу, 14 августа), будет сухо и солнечно.

Прогностическая диаграмма для Киева, на которой видно, как температура воздуха будет повышаться. Карта: facebook.com/tala.didenko

Между тем, как рассказывала "Страна", Каменец-Подольский накрыла сильная буря. В городе повалены деревья и электрические опоры, повреждены крыши домов, улицы обесточенны.

Сегодня дожди накрывают большую часть Украины, только в южных и восточных областях без осадков.