Китайская компания Xiaomi, которая по итогам второго квартала 2021 года впервые в истории обогнала Apple и заняла второе место на рынке смартфонов, по результатам июня вышла на первое место.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Counterpoint.

Первое место ранее занимала южнокорейская Samsung, во втором квартале компания занимала 19% мирового рынка. В июне доля гиганта сократилась до 15,7%.

Xiaomi же, имеющая по итогам второго квартала 17%, совсем немного выросла - до 17,1%.

Занимающая третье место с 14% компания Apple не сдвинулась и осталась на своем месте в рейтинге, ее доля выросла до 14,3%.

Исследователи заявляют, что Xiaomi активно работает над продажами с того момента, как начался спад Huawei. В частности компания увеличивает их в Китае, Европе, Африке и Ближнем Востоке.

Напомним, в начале текущего лета компания Xiaomi показала самую быструю зарядку для смартфона в мире. Она может зарядить устройство всего за восемь минут.

Также мы писали о том ,что этой весной Xiaomi презентовала свой первый складной смартфон. Его корпус, как и у Samsung Galaxy Fold, складывается пополам.