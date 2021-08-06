Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк был исключен из конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. В связи с этим он решил обратиться в суд.

Об этом Данилюк рассказал на своей странице в Facebook.

"Комиссия по отбору кандидатов на должность директора БЭБ исключила меня незаконно. Выдумка о необходимости подтверждения иностранного диплома для кандидата на должность директора БЭБ не имеет никакой юридической силы. Сегодня обжаловал решение комиссии в Окружном административном суде Киева", - рассказал экс-министр.

В свою очередь, юридическая компания "Миллер" (ее возглавляет Маси Найем, а компания ведет дела, например, радикала Стерненко - Ред.), которая представляет интересы Данилюка заявила, что конкурс на должность главы ВЭБ должен быть остановлен из-за отстранению Данилюка, поскольку это лишает украинцев права на честный выбор.

"Наше требование - признать противоправными действий Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины", - сказано в сообщении компании в соцсети.





Напомним, недавно Александр Данилюк ударил в лицо Тимофея Милованова. Примечательно, что именно Милованов возглавляет комиссию, которая не допустила Данилюка к конкурсу.

Также мы писали, что Данилюк передвигается по Киеву на джипе и в сопровождении охраны.