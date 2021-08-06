"Газпром" опустошает свои подземные хранилища в Европе, пытаясь таким образом избежать дополнительного транзита газа через территорию Украины. Об этом идет речь в жалобе, которую "Оператор ГТС Украины" подал властям Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.

"В июле среднесуточный транзит через Украину составил 124 млн кубометров. "Газпром" использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен газ в Европе и низкие запасы газа", - говорится в сообщении.

По данным "Оператор ГТС Украины", в июле Евросоюз недополучили почти два миллиарда кубометров газа в результате остановки маршрутов "Ямал-Европа" и "Северный поток". Киев призывает антимонопольный орган ЕС вмешаться в сложившуюся ситуацию.

По мнению главы "Оператор ГТС Украины", "Газпром" преследует две цели: повышение цен на газ и ускорение старта "Северного потока - 2". Это негативно отражается на европейском рынке газа.

"По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий Антимонопольный орган Европы. К тому же, такую ​​стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока - 2", - заявил Макогон.

Напомним, на днях стало известно, что "Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Газпром" вновь не стала бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину. Такое же решение она принимала во время аукционов на май, июнь и июль. Теперь оно распространяется и на август.

Как сообщалось, действующий контракт на транзит через Украину российского газа завершится в 2024 году. При этом из-за строительства "Северного потока-2" будет ли он продлеваться - неясно. В Газпроме утверждают, что все будет зависеть от спроса.