Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям, которые младше 14 лет. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий документ 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу, 6 августа.

Закон вступит в силу в в день, следующий за его опубликованием. Согласно документу "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)" № 1668-IX, запрещается продажа лекарств детям, которые младше 14 лет. При чем речь идет и о продажах в Интернете.

Цель закона - ограничение доступа детей к лекарствам и предотвращение несчастных случаев, поскольку многие медикаменты можно приобрести в аптеках без рецепта.

"Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается", - объяснили в Офисе президента.

Принятию данного закона предшествовал ряд трагических событий. В Боярке две школьницы наглотались таблеток и одна из них погибла, после этого восьмикласницы в Умани попали в больницу из-за передозировки таблетками.

В связи с массовыми попытками суицида среди детей и подростков в Украине заговорили о возвращении групп смерти.