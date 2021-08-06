Писательница Лариса Ницой, которая ранее уже не раз попадала в скандалы с наездами на русскоговорящих граждан Украины, призвала переименовать русский язык в "московский".

Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24", видео опубликовано в YouTube (слушать с 01:00).

Ницой рассказала, что сама называет русский язык московским. По ее мнению, исторически Россия называлась Московия. Поэтому и язык должен носить соответствующее название.

"Потому что "русский язык" - это наше название, у нас стыренное", - сказала Лариса Ницой.

По мнению скандальной писательницы, в Украине на русском языке говорят "просто по привычке".

Напомним, также Ницой заявила, что закон об украинизации - "волшебный пендель" для украинцев, которые говорят на русском. По ее мнению, он станет стимулом для них переходить на государственный язык.

Также мы сообщали о том, как писательница Ницой устроила новый скандал с кассиром в супермаркете из-за языка. Тогда она пожаловалась администратору, который заставил девушку-сотрудницу обслуживать клиентов на украинском.

Кроме того, мы писали о другом громком скандале с участием писательницы. Она заявила, что футболист Довбик, который забил победный гол на Евро-2020 на матче Украина - Швеция, - московит.