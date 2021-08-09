Сегодня вечером наступает 1443-й Новый год по исламскому календарю - Хиджре. Праздник начинается с наступлением священного для мусульман месяца Мухаррам, когда Аллах запрещает конфликтовать, воевать, чинить кровную месть. Месяц отводят для соблюдения поста, покаяния и богослужений.

Считается, что тому, кто постился хоть бы один день в месяце Мухаррам, воздастся как за 30 постов, настолько высокочтимый он для мусульман.

История праздника

Новый 1443 год по Хиджре совпадает с 9 августа 2021 года. Хиджрой называется исламский календарь и отправная точка летосчисления, когда пророк Мухаммад вместе со своими последователями переселился из Мекки в Медину, спасаясь от гонений (совпадает по дате с 622 годом по григорианскому календарю).

Месяц Мухаррам - один из четырех запретных месяцев, о котором говориться в Коране. В этот период Аллах запрещал воевать и ссориться. Августовские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер и еще называются Арабским Новым годом или Новым годом Хиджры.

Календарь Хиджры на 1443 год

Особенности праздника

Мусульманский новый год официальным религиозным праздником или выходным днем не является. Специальных традиций празднования для него не существует.

Просто у мусульман год основывается на лунном календаре, а не на солнечном, поэтому начало нового года является "плавающей" датой. И ежегодно она смещается на 11-12 дней. В большинстве арабских стран придерживаются исламского календаря (в Саудовской Аравии, например), а в мусульманских учреждениях пользуются астрономическими расчётами, чтобы определять важные в году даты.

В мечетях обычно проводят проповеди, посвященные сегодняшнему событию.

Наступление нового года считается временем подведения важных итогов, осмысления совершенного и установления целей. Однако пророк Мухаммад советовал подводить итоги не раз в год, а чаще. В идеале - каждый вечер.

Со стороны христианина не будет ошибкой поздравить знакомого последователя Ислама с наступлением нового года словами приветствий и добрых пожеланий. Это знак проявления добрососедства и вежливости, солидарности и радости.