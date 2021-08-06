В субботу, 7 августа, в Киеве начнутся учения по прохождению практики военнослужащих-ремонтников и резервистов территориальной обороны столицы. Они продлятся до пятницы, 13 августа. На протяжении трех дней из-за учений киевляне могут услышать взрывы, однако власти города просят жителей столицы не пугаться.

Об этом сообщается на сайте Шевченковской районной государственной администрации.

Военнослужащие будут на практике показывать действия по защите столицы. В частности, с 10 по 12 августа в городе пройдут тренировки по использованию пустых боеприпасов и взрывных устройств. Поэтому жителей столицы просят не пугаться громких звуков. В это время полигоны будут окружать правоохранители.

Учения проведут в таких местах:

учебное место №1. Оно находится на ул. Большой Окружной напротив Жилого комплекса министерства. Там будут выполнять боевые задачи по обороне города;

учебное место №2 (находится на проспекте Воздухофлотского, 41, у здания Соломенской райгосадминистрации. Там военнослужащие будут выполнять практические задания по поддержанию порядка и безопасности в местах скопления людей;

учебное место №3 (находится на ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5). Там займутся охраной ответственных объектов и коммуникаций города;

учебное место №4 (находится на проспекте Воздухофлотском, 41, в Соломенском районе). Там займутся охраной и обеспечением надежного функционирования органов государственной власти;

учебное место №5 (малый зал Голосеевского района в Киевской госадминистрации). Там будет находиться штаб зоны территориальной обороны Голосеевского района и главного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева;

учебное место №6 (спортзал Соломенского района Киевской государственной администрации). Там будет размещен штаб зоны территориальной обороны Соломенского района и командно-наблюдательный пункт отдельного батальона территориальной обороны города Киева.

Ранее мы рассказывали, как весной Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Харьковской области. В рамках учений у жителей региона проверяли документы и досматривали автомобили.

Также "Страна" сообщала, что в Черном море начались учения по подводному разминированию. В них участвуют ВМС Украины и еще пяти стран.