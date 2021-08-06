У входа на территорию Шевченковского суда Киева, где сегодня изберут меру пресечения задержанным членам "Нацкорпуса", произошла небольшая потасовка. Это случилось во время проверки личных вещей у протестующих.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа.

Как сообщил корреспондент "Страны", полиция проводила проверку личных вещей у всех, кто заходит на территорию суда.

Но представители организации Дмитрия Корчинского "Братство" заявили, что проверка личных вещей полицейскими унижает их достоинство, поэтому они отказались проходить осмотр и попытались прорваться на территорию суда, но полицейские их заблокировали из-за чего и начался конфликт.

Уже в ходе потасовки представители организации "Братство", а именно Виктор Сердюк начал заявлять, что он журналист и пришёл освещать суд в отношении представителей Нацкорпуса, а "мусора" его, как журналиста, не пропускают.

Напомним, Сердюк отличился тем, что 4 февраля после акции протеста под телеканалом "НАШ" на которой Сердюк был задержан, а после доставлен в Шевченковское районное отделение полиции, вылез в окно 4 этажа и требовал закрыть телеканал "НАШ".

Ранее сообщалось, что сегодня изберут меру пресечения для задержанных за рэкет членов "Нацкорпуса".

"Страна" также сообщала, что ночью СБУ заблокировала автобусы Нацкорпуса, следовавшие из Харькова на акцию в Киев.

Харьковские члены "Нацкорпуса" были задержаны силами СБУ 5 августа. После задержаний лидеров харьковской ячейки "Нацкорпуса" националисты обвинили Зеленского в зачистке улиц.