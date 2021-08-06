Мовный омбудсмен призвал всех недовольных законом об украинизации уезжать из страны
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что все украинцы, которым не нравится действующий языковой закон, по которому образовательная, профессиональная и общественная деятельность в стране должна осуществлять на государственном языке, должны отправляться в другие страны.
Такое заявление мовный омбудсмен сделал в эфире "Четвертого канала".
Креминь, комментируя недавнее высказывание доктора Комаровского, который заявил, что наличие мовного омбудсмена в Украине "унижает страну", сказал, что в языковом вопросе руководствоваться нужно законом об украинизации. В документе, по словам омбудсмена, указано, что угроза украинскому языку приравнивается к угрозе нацбезопасности страны.
Поэтому, по словам Кремня, всем, кому не по душе уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее.
По мнению мовного омбудсмена, использование украинского во всех сферах является данью уважения украинскому народу. Также Креминь упомянул ситуацию в соседних Беларуси и Приднестровье - с точки зрения того, что там "пророссийские нарративы" продвигаются "через каналы гибридной войны".
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей "ЛДНР", которые любят РФ, уезжать в Россию.
"Страна" писала о том, что в середине июля был опубликован текст решения КСУ касаемо соответствия закона об украинизации Конституции. В вердикте, в частности, указано, что владеть украинским языком - это обязанность.
Также мы сообщали о том, что судья КСУ Александр Литвинов назвал сомнительным легитимность вердикта по конституционности закона о тотальной украинизации.
Кроме того, мы писали, что с 16 июля в силу вступили новые нормы закона об украинизации. В частности, переходу на украинский язык теперь подвергаются телеконтент, а также культурная сфера, кроме того, для чиновников вводятся экзамены на знание госязыка.