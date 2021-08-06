Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что все украинцы, которым не нравится действующий языковой закон, по которому образовательная, профессиональная и общественная деятельность в стране должна осуществлять на государственном языке, должны отправляться в другие страны.

Такое заявление мовный омбудсмен сделал в эфире "Четвертого канала".

Креминь, комментируя недавнее высказывание доктора Комаровского, который заявил, что наличие мовного омбудсмена в Украине "унижает страну", сказал, что в языковом вопросе руководствоваться нужно законом об украинизации. В документе, по словам омбудсмена, указано, что угроза украинскому языку приравнивается к угрозе нацбезопасности страны.

Поэтому, по словам Кремня, всем, кому не по душе уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее.

По мнению мовного омбудсмена, использование украинского во всех сферах является данью уважения украинскому народу. Также Креминь упомянул ситуацию в соседних Беларуси и Приднестровье - с точки зрения того, что там "пророссийские нарративы" продвигаются "через каналы гибридной войны".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей "ЛДНР", которые любят РФ, уезжать в Россию.

"Страна" писала о том, что в середине июля был опубликован текст решения КСУ касаемо соответствия закона об украинизации Конституции. В вердикте, в частности, указано, что владеть украинским языком - это обязанность.

Также мы сообщали о том, что судья КСУ Александр Литвинов назвал сомнительным легитимность вердикта по конституционности закона о тотальной украинизации.

Кроме того, мы писали, что с 16 июля в силу вступили новые нормы закона об украинизации. В частности, переходу на украинский язык теперь подвергаются телеконтент, а также культурная сфера, кроме того, для чиновников вводятся экзамены на знание госязыка.