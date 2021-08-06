В пятницу, 6 августа, в Греции продолжают бушевать лесные пожары. Усиливающейся ветер привел к крупномасштабному пожару в северных Афинах, из-за чего пришлось эвакуировать жителей из двух общин в предгорьях горы Парнита. Президент Украины Владимир Зеленский решил оказать помощь стране.

Об этом сообщает ekathimerini.

Пожар угрожает важнейшим объектам электроснабжения в Агиос Стефаносе, что может привести к отключениям электроэнергии в столице Греции. Самый большой фронт огня находится в одном районе, из-за этого перекрыли участок национальной автомагистрали.

Кроме того, в с помощью смс-сообщений на мобильные телефона и через громкоговорители полиции жителям некоторых районов объявили об эвакуации. Людей направляют к берегам Варнавы и Неа Макри.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский решил не оставаться в стороне и помочь Греции во время стихийного бедствия.

"Поставил задачу правительству Кабинету министров оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь", - написала глава государство в Тwitter.

Напомним, ранее лесные пожары охватили Турцию. Масштабные пожары в Турции, Греции и Италии оказали влияние на погоду в Украине.