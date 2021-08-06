Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не обсуждает со своим супругом Владимиром Зеленским вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом она рассказала в интервью украинскому журналу "Фокус", обнародованном в пятницу, 6 августа.

На вопрос, что она думает насчет возможного второго президентского срока Зеленского, первая леди сказала, что старается об этом не думать. Также она добавила, что дома не обсуждает этот вопрос с мужем.

"Я живу сегодняшним днем, у меня сегодня много работы", - сказала Елена Зеленская.

Ранее мы рассказывали, что члены политической партии "Слуга народа" собираются призывать президента баллотироваться на второй срок.

Также "Страна" сообщала, что и сам Зеленский, по словам исключенного из фракции "Слуга народа" Гео Лероса, на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Между тем, по данным опроса, за месяц уровень поддержки украинского президента упал с 34% до 29%. При этом 43% жителей нашей страны хотели бы проведения досрочных выборов главы государства. А большая часть украинцев считает, что уровень их жизни упал при Зеленском.