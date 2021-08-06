США поддерживают проведение саммита "Крымская платформа" и намерены поддерживать власти Украины в вопросе его проведения.

Об этом со ссылкой на временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин сообщает "Интерфакс-Украина".

Квин заявила, что агрессия РФ против Украины не ограничивается Крымом. По ее словам, на Донбассе украинцев убивают войска, которыми руководит Россия.

По мнению временной поверенной в делах США в Украине, необходимо предпринять большее, чтобы привлечь Россию к ответу за ее действия. Поэтому Вашингтон поддерживает "Крымскую платформу" и планирует тесное сотрудничество в деле ее проведения.

Также Квин заявила, что США придерживаются точки зрения, что оккупация Россией полуострова является преступлением, которое нельзя забывать или игнорировать.

По ее словам, США намерены продлевать срок действия ранее введенных против России за нарушения прав человека в Крыму санкций.

Напомним, "Страна" писала о том, что Байден и Харрис не приедут на "Крымскую платформу", куда их звал Зеленский.

Также мы сообщали о том, что США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея.