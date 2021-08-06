Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал в комментарии "Стране" кто из коллег-политиков поздравил его с победой. Конкретных имён среди депутатов из президентской фракции "Слуга народа" он не назвал, однако акцентировал, что получил поздравления от бывшего и нынешнего глав Офиса президента.

Жан уточнил, что в Офисе президента смотрели его бой.

"Много кто меня поздравил. Начиная с Дмитрия Разумкова (Спикер парламента - Ред.), заканчивая бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и нынешним главой ОП тоже (Андрей Ермак - Ред.). Мне даже сбрасывали фото, как в Офисе президента смотрели мою схватку", - рассказал "Стране" Беленюк.

Также Беленюка с золотой медалью поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент непосредственно написал мне в социальных сетях. Возможно, он и звонил, но у меня много пропущенных. Мой бой был в 8 часов вечера, а потом награждение, пресс-конференция и допинг-контроль. Я приехал домой слишком поздно - в начале 3-го ночи. И уже не отвечал ни на какие звонки, просто выключил телефон. Может, там есть пропущенный и от президента, надо проверить", - отметил Жан Беленюк.

Он добавил, что пока не решил, будет ли устраивать банкет по случаю своей победы для коллег по фракции в парламенте.

Напомним, Жан Беленюк стал первым украинцем на Олимпиаде-2020, который получил золотую медаль. О том, как ему удается совмещать карьеру спортсмена и политика Беленюка рассказал в интервью для "Страны".

Также мы писали, что не все в Украине обрадовались победе Беленюка.