В Киеве 26-летний молодой человек издевался над своей бабушкой. Он запугивал 72-летнюю женщину, унижал, угрожал физической расправой, делая ее жизнь невыносимой. Сейчас, ранее судимый, молодой человек находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале в пятницу, 6 августа.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в течение последнего года сознательно систематически оскорблял свою бабушку ненормативной лексикой, унижал, запугивал и требовал деньги и еду.



В прокуратуре добавили, чтобы сделать жизнь бабушки невыносимой, ее внук поселился в общем коридоре дома возле ее квартиры. Таким образом, он лишил ее возможности выйти из квартиры, а при попытках это сделать угрожал женщине физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь своей дочери и малолетнего внука, бабушка отдавала внуку последние деньги и готовила для него еду.



По словам эксперта, у бабушки выявили психическое расстройство, которое возникло в результате насилия со стороны ее внука. Она находится в плохом настроении. Также у бабушки присутствует чувство тревоги и страха, у нее нарушен сон и аппетит, ухудшились имеющееся проблемы со здоровьем.



Молодому человеку сообщили о подозрении по ст. 126-1 УК Украины в умышленном систематическом совершении психологического насилия в отношении лица, с которым он состоит в семейных отношениях, что приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего.



Также в прокуратуре рассказали, что 26-летний молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Кроме того, он ранее отбывал срок в тюрьме за совершение корыстных преступлений.

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