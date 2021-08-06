Штамм коронавируса "Дельта", который уже вызывает четвертую волну пандемии в разных странах мира, уже циркулирует в Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Мост Днепр".

В областном лабцентре Минздрава сообщили, что в Днепропетровской области официально подтверждены три случая заражения коронавирусом "Дельта". В частности, речь о Солонянском районе и Никополе.

Кроме того, уже третью неделю в регионе увеличивается число зараженных ковидом. В лабцентре также связывают это с циркуляцией штамма "Дельта".

Напомним, по состоянию на 5 августа всего в Украине было официально подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом штамма "Дельта". Чуть более чем за неделю эта цифра увеличилась в 8,5 раз.

Кроме того, мы писали о том, что по прогнозам специалистов, новая вспышка коронавируса в Украине случится через две недели. При этом, по данным Минздрава, Днепропетровская область является одним из регионов, который находится в зоне риска.

Также мы сообщали, что 31 июля в Николаеве сообщили о четырех случаях заражения штаммом "Дельта", их привезли из Турции и России.