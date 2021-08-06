Ученые-климатологи заметили в системе течений Атлантического океана, к которым относится и Гольфстрим, признаки дестабилизации, которые могут привести к серьезным климатическим последствиям. Система течений последнее столетие показывают практически полную потерю стабильности.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты научных исследований ученых Потсдамского института.

"Уже видные свидетельства этой дестабилизации - это, чего я не ожидал, и что считаю пугающим", - сказа автор исследования Никлас Боерс .

При этом, такое развитие событий может иметь катастрофические последствия. Был бы режим осадков, от которых зависит выращивание еды для миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке, мог бы произойти подъем уровня моря, усилились бы штормы и понизилась бы температура в Европе.

Система течений - Атлантическая меридиональная циркуляция, существующая из-за разницы в температурах и солености в разных частях Мирового океана - ослабла до максимума за период не менее 1,6 тыс. лет, и может быть близка к полной остановке.

Проанализировав восемь баз данных температур и солености вод, собранных за 150 лет, Боерс пришел к выводу, что глобальное потепление не только меняет характер движения морских потоков, но и увеличивает их нестабильность.

В то же время сложность системы Атлантической меридиональной циркуляции и неопределенность с масштабами глобального потепления в будущем делают невозможным предсказание даты возможного ее коллапса. Сколько углекислого газа в атмосфере может стать причиной этому - неизветсно.

Напомним, Швейцарские ученые предложили готовиться к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты. Причиной усиления жары на планете послужат выбросы парниковых газов.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск пообещал второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление. Его рассуждения с отсылками к Библии содержит изданная в Италии 2 марта новая книга "О пороках и достоинствах".