Минувшей ночью в Каменец-Подольском, который находится в Хмельницкой области, прошел мощный ливень с сильным порывистым ветром. В городе пронеслась настоящая буря. Непогода повалила деревья и электрические опоры, повредила крыши домов, а улицы оставила обесточенными.

Об этом сообщается на сайте Каменец-Подольской городского совета в пятницу, 6 августа.

По данным властей города, последствия непогоды до сих пор не удалось ликвидировать. Только утром в справочную службу более 200 звонков от жителей Каменец-Подольского. Спасатели убирают упавшие деревья и оборванные провода с минувшей ночи.

Также в горсовете рассказали, что на улице Зарванской из-за непогоды появились проблемы с газоснабжением.

Напомним, в Украину пришел циклон Генри, насыщенный влагой из Адриатического моря. Он ощутимо ухудшил погодные условия в нашей стране.

Сегодня в западных, центральных и северных областях Украины пройдут грозы и ливни. А южные и восточные регионы по-прежнему будут принадлежать жаркой погоде - температура воздуха там прогреется до +34 градусов.