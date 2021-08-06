Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским. Шойгу выразил уверенность, что Крым будет российским, и проиллюстрировал свою позицию анекдотом.

Об этом пишет ТАСС.

Шойгу заявил, что аннексированный Крым был и всегда будет российским, в то время как украинские лидеры сменяют друг друга. Для иллюстрации своего мнения он рассказал анекдот.



"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу.

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", в котором примут участие 28 стран и международных организаций. При этом в Кремле собираются воспринимать участие в "Крымской платформе" государств, как посягательство на территориальную целостность России.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к обладателям российских паспортов в Крыму и на Донбассе. Глава государства призвал их не осуждать.

Между тем в том же интервью президент призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать с территории Украины.