Экс-судья Николай Чаус, которого ВАКС сутки назад отправил под домашний арест так и не смог ознакомиться с материалами дела, поскольку ничего не видит.

Об этом сообщил "Стране" адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец.

"Из-за длительного пребывания в темноте и стресса у Николая Чауса сильно упало зрение. Ему нужно заказать и изготовить новые очки, поэтому пока материалы дела НАБУ он не прочёл", - сказал Кравец.

Адвокат не стал говорить, где в этот момент находится судья.

"Он под спецохраной", - уточнил он.

Напомним, ранее адвокат Чауса сообщил о провокации со стороны НАБУ и требует вмешательства СНБО

Ранее "Страна" писала, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которым бывшего судью Николая Чауса оставили под круглосуточным домашним арестом.

САП не согласна с решением суда об избрании меры пресечения о домашнем аресте для Чауса, так как просила взятия его под стражу и будет подавать апелляцию в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Как рассказывала ранее "Страна", решение ВАКС о домашнем аресте означает, что судья фактически остаётся под контролем и охраной Службы безопасности Украины.

Напомним, дело Николая Чауса касается 5-летней давности. Речь о том, что в 2016 году экс-судью обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов за вынесение "нужного решение" в суде. После этого Чаус сбежал в Молдову, где провел несколько лет.

В апреле текущего года жена судьи заявила, что Чауса похитили, когда тот отвозил ребенка на тренировку. В свою очередь, после нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец.

Около четырех месяцев судью искали, за это время он несколько раз записывал и публиковал видео, где рассказывал, как он себя чувствует, при этом не указывал, где находится. В итоге судья 30 июля объявился в нашей стране.

После этого между Национальным антикоррупционным бюро, которое разыскивало Чауса за взятку с 2016 года, и СБУ, которая, как сообщалось ранее, задержала его, начался конфликт (о его подробностях можно почитать в нашем материале).

Между тем, сегодня утром мы рассказывали, что адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо". Оспаривания решения по избранию меры пресечения Чаусу адвокат обещал обсудить 5 августа с самим судьей.