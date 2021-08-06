Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио, и его тренер, Владимир Шацких, ответили на вопрос "Страны", почему на Олимпиаду не пустили тренера украинской прыгуньи с шестом Марины Килипко.

В результате на играх украинская спортсменка заняла пятое место, после чего со слезами на глазах заявила, что ей не хватило поддержки тренера в самый ответственный момент. Почему его не допустили на соревнования, девушка не знает.

Как заявил, отвечая на вопрос "Страны" Жан Беленюк, в такой ситуации оказалась не только Марина Килипко, а и многие другие украинские спортсмены.

Причина - Международный Олимпийский комитет установил квоту на количество тренеров, которые могут сопровождать спортсменов на соревнованиях в Токио в этом году.

"Мне только что показали это видео с комментарием Марины. Я не знаю, почему именно ее тренера не пригласили на эти соревнования, почему так получилось. Но это однозначно неправильно: спортсмен должен быть с тренером. Знаю, что сейчас существовала квота на количество тренеров (На Олимпиаде - Ред.), и она очень маленькая. На двух спортсменов - всего один тренер», - заявил Жан Беленюк "Стране".

Он уточнил, что и его самого, и его коллегу по греко-римской борьбе Парвиза Насибова сопровождал на Олимпийских играх только один тренер - Владимир Шацких.

Также Жан Беленюк пожаловался на нехватку тренеров.

"Пока наш тренер был на схватке Парвиза, я уже выходил на ковёр - там очень плотный график. Он еле успевал взять необходимые вещи и выйти со мной на ковёр. Я просил, чтобы другие тренера подстраховали нас в этот момент. Так что ситуация действительно сложная. Это, я так понимаю, такой режим именно на этих Олимпийских играх. Не допускают всех необходимых людей, которые были бы полезны на соревнованиях. Но есть как есть. И это очень плохо, если именно этот фактор повлиял на результат этой девушки (Марины Килипко - Ред.). Мне очень жаль", - заявил Жан Беленюк.

Тренер Беленюка, Владимир Шацких, подтвердил слова спортсмена. Он уточнил, что ему приходилось "бегать от ковра к ковру", чтобы оказать поддержку обоим борцам.

"Эта проблема, скорее всего, связана с Японией. Они ввели жесткие ограничения для проведения Олимпийских игр. Нас из деревни никуда не выпускали, нам тоже не хватало рабочих рук. Как Жан и сказал, мы бегали от ковра к ковру. Я один остался. Нашего второго тренера, старшего тренера сборной Исмета Салиева отправили домой, потому что не разрешали большему количеству людей оставаться в олимпийской деревне", - сообщил Владимир Шацких.

Напомним, Жан Беленюк вместе с Парвизом Насибовым вернулись в Украину после триумфальных выступлений. Нардепа с большим букетом цветов встретила его мама.

Мы также рассказывали, как выступила украинская сборная на Олимпиаде 5 августа.

А в обновляемом материале "Страны" можно ознакомиться с результатами соревнований во всех видах.