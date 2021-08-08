9 августа исполняется год с начала протестов в Беларуси.

Они стартовали сразу после выборов президента страны, на которых официально победил Александр Лукашенко. Но оппозиция его победы не признала и объявила главой государства Светлану Тихановскую.

Запад также не признал победы Лукашенко. Особенно после того, как разгорелись акции протеста, где начались жестокие столкновения с милицией.

Белорусский майдан внес кое-что новое в технологию "цветных" революций. Координатором уличных акций стал не какой-то политик или партия, а Telegram-канал "Nexta". За короткое время он увеличил аудиторию вчетверо и стал информационным монополистом в Беларуси. И напрямую дирижировал протестами.

Накануне годовщины "Страна" разбирается, что сейчас происходит в соседней стране, почему протесты сошли на нет и что это, в частности, означает для Украины.

Nexta - от триумфа до упадка

Telegram-канал Nexta Live осенью 2018 года создал оппозиционный белорусский журналист Степан Путило.

Степан Путило

В 2019 году к проекту присоединился журналист Роман Протасевич, который стал главным редактором. При этом и Протасевич, и Путило жили в Польше. Там находилась редакция канала.

Роман Протасевич

Взлетел канал во время протестов после президентских выборов в 2020 году. В день выборов, 9 августа, в Беларуси начались перебои с интернетом. Многие новостные сайты перестали открываться, в то время, как Telegram-канал стал источником оперативной информации о происходящем. Он оперативно публиковал сообщения и видео о начавшихся после закрытия участков протестах.

"Нехта" фактически координировала протестующих: озвучивала планы действий, давала советы, что делать при массовых беспорядках, куда бежать, где собираться. Кроме того, там постоянно говорили о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото из очагов протеста.

В отношении милиции использовалась лексика, возбуждающая максимальную ненависть - "фашисты", "сволочи", "лукашистские подонки", "бандиты в черном", "каратели".

Именно "Nexta" вбросила информацию о появлении на улицах Минска "российского спецназа". Видео потом удалили с канала.

Другие белорусские Telegram-каналы уступали по скорости и количеству сообщений. Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, паблик обновлялся со скоростью несколько сообщений в минуту. Так что скоро Nexta стала одним из основных источников информации о ситуации в стране. Не только для белорусов, но и для иностранных журналистов.

За первую неделю протестов количество подписчиков на канале Nexta Live увеличилось с 300 тысяч до 2 миллионов.

Но вскоре после инаугурации Александра Лукашенко (сентябрь-2020) дороги Протасевича и Путило разошлись. Протасевич, по его словам, вышел из проекта из-за разногласий по поводу видения того, как "Нехта" должна развиваться дальше.

Одновременно начали затухать протесты в Беларуси. Они начали проходить главным образом по выходным, не считая небольших акций по будням.

Во время протестов канал в основном обновлялся в вечернее и ночное время, когда они проходили. После их затухания сообщений стало меньше. А к весне 2021 года оппозиционный Telegram-канал даже замолчал на несколько дней. А потом в нем появился пост без подписи с геометкой на польско-белорусской границе.

После этого в сети появилась версия, что администраторов канала похитили или экстрадировали в Беларусь, но экс-главред Роман Протасевич заявил, что с его бывшими коллегами все в порядке.

"С ребятами все в порядке, никто их не похищал. Что они делают и зачем? Понятия не имею", - комментировал он журналистам.

В мае Протасевича задержали в Беларуси. Его сняли с самолета, который летел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске. Спустя полторы недели Протасевич дал интервью, где рассказал о внутреннем устройстве "Нехты", фактически дав понять, что порывает с оппозиционным движением.

По его словам, работа канала координировалась не только редакцией, но и "специалистами", которые совещались отдельно от журналистов и спускали им вводные – в частности, по организации протестных акций.

Также были политические кураторы, которые писали тезисы, по которым должен работать канал. В частности, такой работой занимались в штабе Светланы Тихановской - главной конкурентки Лукашенко на выборах.

Также Роман рассказал, что реальная живая аудитория "Нехты" – не два миллиона, а около 500 тысяч. Все остальное были боты и накрутки.

Это интервью вышло уже тогда, когда "Нехта" перестала играть какую-то значимую роль. На сегодня, год спустя, у канала осталось чуть более миллиона подписчиков. Сильно он сдал и в качестве контента. Больше никто не призывает выходить на протесты, никакие акции не координируются. А, чтобы канал не умер, его наполняют новостями.

Повестка - белорусские и международные новости, большая часть из которых - об Украине. Из последнего - пожар в Одесской области, пожары в Турции, экс-ветеран с гранатой в украинском Кабмине, отказ белорусской спортсменки возвращаться с Олимпиады. И смерть иракского мигранта на границе с Беларусью.

Если раньше "Нехта" обновлялась каждые полчаса, а в дни протестов - раз в минуту, теперь в сутки на канале выходит всего лишь около 3-7 постов.

Очевидно, что каналу не дают умереть, и в случае активизации протестов он снова будет в состоянии их поддержать.

Что стало с белорусским протестом спустя год

Динамика развития и упадка "Нехты" примерно совпадает с биоритмами белорусских протестов. Которые к зиме-весне 2021 года окончательно сошли на нет.

Активная "горячая" фаза противостояния пришлась на август. Это был переломный момент для белорусской власти. Шло силовое противостояние с милицией, которая жестоко реагировала на любые попытки выйти за рамки дозволенного, закрепиться на определенных местах в Минске или других городах - например, построить баррикады.

В целом белорусские власти смогли не допустить главного - создание постоянного очага протестов, как в Киеве, где майдановцы по сути захватили главную площадь страны. После чего их подавление было бы чревато очень большой кровью.

Впрочем, и "профилактика" тоже велась достаточно жестоко - сторонников Беломайдана массово задерживали по поводу и без, правоохранители получили практически полную свободу действий.

Это дало повод Западу повести кампанию против Лукашенко и его легитимности на посту президента. Началась артподготовка к введению санкций.

Но Беларусь поддержала Россия, с которой Бацька в экстренном порядке налаживал отношения. Они были испорчены захватом группы "вагнеровцев" в Минске накануне выборов (да и вообще курсом на "многовекторность", который вел Лукашенко последние годы, пытаясь подружиться с Западом). "Вагнеровцев" отдали назад Москве, чем вызвали скандал уже в Украине, которая и была застрельщиком всей этой операции (по одной из версий это была совместная операция украинских и западных спецслужб по заманиванию "вагнеровцев" в Киев). Белорусско-украинские отношения покатились под откос. И стали худшими за всю историю двух независимых стран.

А вот отношения Белоруссии и России на этом фоне очень сильно укрепились. Путин открыто поддержал Бацьку. Белорусские элиты получили сигнал, что тыл надежно прикрыт. И это был первый проигрыш Беломайдана: в отличие от Украины, верхи в Минске не раскололись и были едины в том, что протесты нужно подавлять.

К концу лета улица была в целом взята под контроль. Даже очень массовые акции оппозиции не приводили ни к каким практическим результатам. Наоборот, Лукашенко начал активно на них пиариться, появляясь на публике с автоматом и показывая готовность защищать свою резиденцию.

После этого стратегия организаторов протестов начала меняться. Они усилили пропаганду забастовок на государственных предприятиях. Однако массовости у этого движения не было. Госпредприятия - крупнейшие работодатели страны - сумели убедить рабочих, что выгоды от остановки экономики не получит никто.

Тем более, что начали появляться программы оппозиции, где она готовила для Беларуси закрытие госпредприятий, свой "Томос" и запрет русского языка (то есть, "украинский" сценарий). Хотя функционеры Беломайдана пытались вообще не говорить о своем видении будущего, заявляя, что "народ все решит после ухода Лукашенко" - на деле их намерения оказались крайне сомнительными. И оттолкнули очень многих белоруссов (особенно рабочих на крупных предприятиях).

К середине осени протестная активность перешла в режим выходного дня - акции собирались по воскресеньям. Но больше ничего не происходило, а лидеры протеста либо уехали в Польшу и Литву, либо сидели в тюрьме. Где с ними приходил пообщаться сам Лукашенко.

Так Беломайдан перешел в "латентную" фазу и к зиме утих. А попытка возобновить протесты с весны провалилась.

После того, как протесты потерпели крах, и вероятность сместить Лукашенко силой упала до нуля, Запад начал вводить против Беларуси санкции. Сначала - персональные, а зимой перешел на санкции против белорусских предприятий.

Последний раунд санкций случился в июне - после задержания самолета с Протасевичем.

Тогда же, через три дня после ареста, белорусская эмигрантская оппозиция попыталась использовать этот факт для раскачки протестов: Тихановская объявила новый "мобилизационный план".

Однако никаких уличных акций с тех пор так и не произошло.

То есть можно с уверенностью сказать, что Беломайдан в общем-то свое существование через год прекратил. Хотя эмигрантская его часть при этом живет весьма насыщенной информационной жизнью - Тихановская недавно даже встретилась с Байденом, где угостилась печеньем.

Также оппозиция пытается накануне годовщины организовать активность за границей - на 9 августа намечены акции протеста в разных городах Европы.

Кроме того, в последнюю неделю произошло несколько скандалов - с белорусской спортсменкой на Олимпиаде, которая попросила политического убежища и с повешенным в Киеве руководителем "Белорусского дома в Украине" Виталием Шишовым. Но серьезно оба скандала на ситуацию в стране не повлияли и, что важно, оба произошли за ее пределами.

В Минске же с точки зрения протестной активности не происходит ничего.

Геополитические последствия

Главным итогом акций протеста в Беларуси стало укрепление союза Москвы и Минска. И зависимости Беларуси от России - как единственного в мире гаранта ее суверенитета, помощь которой перекрывает потери от санкций, которая несет белорусская экономика. И вряд ли Запад рассчитывал именно на такой результат, поддерживая Беломайдан.

Что в такой ситуации будет дальше с Лукашенко - отдельный вопрос. В Москве неоднократно заявляли, что поддерживают процесс внесения изменений в Конституцию, по которым бы ограничивались полномочия президента. То есть, фактически готовят некий "трансфер власти". Впрочем, процесс этот в Кремле не педалируют. И в ближайшее время Бацька останется во главе государства.

Итоги беспорядков у ближайшего соседа нельзя назвать радужными и для Украины. Киев по своей инициативе побил горшки с Минском, заявляя, что теперь это территория вероятного противника (хотя Беларусь и раньше была военным союзником России, и в этом плане вообще ничего не поменялось).

Слепое следование в фарватере западной политики привело к тому, что еще одна соседняя страна стала политически враждебной Украине. При этом никаких экономических или других выгод Украина как государство с этого не получила.

По сути руководство страны разменяло добрые отношения с Минском на очередное проявление геополитической лояльности Западу.

Запад же совсем скоро показал, что преследует лишь свои интересы. Так, невзирая на возмущение и просьбы Киева, США и Германия согласовали запуск "Северного потока-2". В этом смысле история с белорусско-украинским разрывом показала, что до полностью суверенной внешней политике Украине еще очень далеко.

"Протесты ушли в подполье". Что говорят белорусы год спустя

"Страна" пообщалась с белорусами и выяснила, о чем сейчас говорят как бывшие участники протестов, так и сторонники Лукашенко.

Георгий, Витебск: "Я всегда был за Лукашенко, даже тогда, когда все вокруг бегали на протесты. У него много минусов, слишком долго у власти. Но его плюсы перевешивают весь негатив. Лукашенко, это стабильность Белоруссии. После его ухода к власти придут националисты, и получится как на Украине – по улицам будут бегать какие-то буйные, а Запад будет рулить экономикой, которая ему точна не нужна. Предприятия распилят на металлолом, а то, что не успеют распилить, украдут у государства ловкие мерзавцы".

Константин, Гродно: "Много людей уезжает из страны, в Прибалтику или в Польшу. Многие из моих знакомых на чемоданах сидят, ищут, куда перебраться. Те, кто не согласен с политикой Лукашенко не чувствуют себя в безопасности. Все происходящее похоже на сталинские времена, когда о власти говорили только на кухне и лишь со своими родными. Откуда-то появились люди, которые пишут доносы в КГБ о нелояльных. За последнее время разгромили около двухсот общественных некоммерческих организаций. То есть все структуры, где люди самоорганизовались".

Алексей, Брест: "Если будет четкое понимание, что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко, поддержу оппозицию. Но пока никто еще никто из оппозиционеров ничего внятного не рассказал о том, что будет дальше. Поэтому я пас. Те, кто недоволен политикой Лукашенко, пускай сначала пояснят народу о том, что будет с нами после него".

Юрий, Минск: "Протесты ушли в подполье, но задушить оппозицию властям все равно не удалось. Бело-червоно-белые граффити все равно появляются на улицах. За граффити можно получить реально тюремный срок, но есть смельчаки, которые все равно рисуют их на домах. Протесты теперь люди выражают своей одеждой, одеваясь в "БЧБ" (бело-красно-белые цвета национального флага Белоруссии). Менты злятся, но предъявить ничего не могут за одежду в национальных цвета".

Мария, Гродно: "Протесты год назад были направлены не против Лукашенко, а против независимой и стабильной Белоруссии. Лукашенко и якобы фальсификации его выборов лишь предлог для уличных беспорядков и подготовки переворота. США и Европе невыгодна страна, которая дружит с Россией и не подчиняется их указаниям".

Ярослав, Могилев: "Я сам выходил на протесты. Но случись сейчас уличные протесты, скорее всего не поддержу. Разочаровали те, кто назвал себя оппозицией. Они спрятались за границей и потеряли связь с людьми в Белоруссии. Настоящего лидера оппозиции не вижу, Тихановская на роль лидера точно не подходит. Оппозиция не выдвинул четкой программы, что собираются делать в случае победы. Есть ощущение, что потом может начаться бардак и анархия, а Беларусь растащат и обворуют".

Владислав Ермалинский, минский предприниматель: "Самый главный вопрос: "Денег хватит у Лукашенко на удержание ситуации и сохранение хотя бы этого уровня зарплат и пенсий?" Если да, то он будет править ещё столько, сколько захочет. Кто не хочет так долго ждать и способен сам заработать больше, уже уехали за рубеж или в процессе скорого отъезда".

Наталья Дубовицкая, Минск: "Альтернативы Лукашенко нет, хоть после последних выборов и протестов многие думали, что оппозиция его сместит. Но бесспорно и то, что при Лукашенко в Беларуси - "стабильный застой", и это многих устраивает".