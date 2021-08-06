В Киеве пройдет суд над представителями "Нацкорпуса". Фото: "Страна"

Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева будут избирать меру пресечения семи задержанным в Харькове представителям "Нацкорпуса", которых подозревают в рэкете.

Заседание было назначено на 10:00 но пока оно не началось. В канцелярии суда сообщили, что судья ещё должен пронять решение в каком режиме будет проходить суд, в закрытом или открытом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Под здание Шевченковского суда приехала группа поддержки "Нацкорпуса".

Под зданием суда собралась группа поддержки Нацкорпуса и правоохранители

Правоохранители значительно усилили меры безопасности.

Под зданием суда собралась группа поддержки Нацкорпуса и правоохранители

На территорию суда пропускают только после проверки металлоискателей. Националисты под судом установили палатку с колонками для проведения акции.

Под зданием суда собралась группа поддержки Нацкорпуса и правоохранители

Под зданием суда собралась группа поддержки Нацкорпуса и правоохранители

Напомним, 5 августа в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли. Их обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете. По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались участниками "азовского движения".

Согласно данным Службы безопасности Украины члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов обеспечивали деятельность преступной организации.

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