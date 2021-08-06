Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева будут избирать меру пресечения семи задержанным в Харькове представителям "Нацкорпуса", которых подозревают в рэкете.

Заседание было назначено на 10:00 но пока оно не началось. В канцелярии суда сообщили, что судья ещё должен пронять решение в каком режиме будет проходить суд, в закрытом или открытом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Под здание Шевченковского суда приехала группа поддержки "Нацкорпуса".

Правоохранители значительно усилили меры безопасности.

На территорию суда пропускают только после проверки металлоискателей. Националисты под судом установили палатку с колонками для проведения акции.

Напомним, 5 августа в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли. Их обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете. По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались участниками "азовского движения".

Согласно данным Службы безопасности Украины члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов обеспечивали деятельность преступной организации.