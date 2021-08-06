Утром в пятницу, 6 августа, на 45-м километре автодороги Киев - Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от села Большая Александровка, что в Киевской области, на трассе легковушки оказались в колонне военной техники. Движение по дороге сейчас затруднено.

Об этом сообщают правоохранители на своей странице в Facebook и очевидцы в соцсетях.

Патрульные сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

По их данным, объезд осуществляется по встречной полосе. Движение на дороге регулируют патрульные. Вскоре, по информации полиции, на место происшествия приедет следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

На видео, которое публикует "Киев оперативный" видно, что легковушки стоят в колонне с бронетехникой на указанном участке трассы Киев-Чернигов. Однако, как они там оказались, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как в столице из-за ДТП образовалась пробка.

Также "Страна" сообщала, как на трассе Киев - Чоп произошла авария с участием легковушки и велосипедиста, которого отбросило в кювет. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. В направлении Житомира движение по автодороге было ограничено.