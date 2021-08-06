В трех регионах Украины, три дня подряд (3-5 августа) был превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. Повысился уровень госпитализаций в Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным МОЗ, в Донецкой области 5 августа уровень госпитализаций составил 84,1%, 4 августа - 81,2%, днем ранее - 58,5. В Ровенской области в течение 3-5 августа наблюдалась следующая динамика госпитализаций: 150%, 70,6%, 88,2%.

Самые высокие показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом наблюдаются в Тернопольской области: 3 августа - 172,7%, 4 августа - 260%, 5 августа - 157,1%.

При этом в норме динамика госпитализаций с подозрением на коронавирус или подтвержденным коронавирусом не должна превышать 50%.

Между тем, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 081 новый случай коронавируса. Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Херсонской области (95 человек), Одесской области (92), Харьковской области (83), и Львовской области (57 человек).

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