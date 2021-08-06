Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что подготовка ко встречи президента Украины и Соединенных Штатов - Владимира Зеленского и Джо Байдена вышла на "финишную прямую".

Об этом она написала в своей Фейсбуке, добавив, что в Украину из США вылетели министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которые находились в Штатах для подготовки встречи двух президентов.

Посол Украины в США рассказала, что Ермак, она и Кулеба провели "очень хорошие содержательные встречи" с советником американского президента по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и с главой Госдепа Энтони Блинкеном и сенаторами.

В процессе подготовки визита Зеленского в США, где 30 августа и состоится его встреча с американским президентом, были оговорены конкретные планы о встрече двух лидеров.

Теперь, как добавила Маркарова, "у нас будет три недели "тихой дипломатии", во время которых "мы будем работать над реализацией оговоренных планов".

"Выходим на финишную прямую подготовки визита номер 1 (встречи Байдена и Зеленского - Ред.)", - подытожила Маркарова.

Напомним, Зеленский ранее рассказывал, что обсудит на встрече с Байденом.

Также "Страна" рассказывала подробно, как Ермак и Кулеба провели переговоры в Вашингтоне с Блинкеном.