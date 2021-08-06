В Украину вернулись два призера Олимпийских игр в Токио: Жан Беленюк, обладатель золотой медали за греко-римскую борьбу (вес до 87 кг), и Парвиз Насибов, серебряный призёр в том же виде спорта (вес до 67 кг).

Рейс из Токио с пересадкой в Стамбуле должен был приземлиться в Киеве в 8:45, однако прибытие задержалось до 9:08.

Поздравить Парвиза Насибова с серебряной медалью приехала вся его большая семья и любимая девушка. Она тоже профессионально занимается спортом - вольной борьбой, и в комментарии "Стране" сообщила, что на следующую Олимпиаду мечтает поехать уже вместе с Насибовым.

"Парвиз занимался борьбой с 6 лет, это очень тяжелый труд. Тренировки каждый день по два раза, плюс зарядка с утра. Только воскресенье выходной. Медаль далась ему тяжёлым трудом. Когда он победил, все были счастливы, плакали от радости. Эмоции неповторимые. Он заслужил. Мог взять и золото. Но когда вышел в финал, он отдал много эмоций и был из-за этого немного опустошён, плохо спал ночью и не смог собраться в финальной схватке. Но ему по силам выиграть. На следующей Олимпиаде, я уверена, он разменяет серебро на золото. Я тоже занимаюсь борьбой. Моя мечта - чтобы мы поехали на Олимпиаду вместе и оба вернулись оттуда не с пустыми руками", - отметила девушка Насибова, Елена Кремзер.

Встречать олимпийского чемпиона в аэропорт приехала мать Жана Беленюка, Светлана. Однако она буквально убегает от журналистов и отказывается от любых комментариев, закрываясь от камер букетами цветов.

Фото: мама Жана Беленюка встречает сына с букетом

Фото: с таким букетом встречают Парвиза Насибова

Фото: Родственники Насибова, впереди его сестра в чёрном платье, а справа - девушка.

Ранее Жан Беленюк, который по совместительству является народным депутатом, рассказал, что как спортсмен уже выиграл все, что мог.

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