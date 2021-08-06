В пятницу, 6 августа, ранним утром из изолятора временного содержания (ИВС) в российской Истре (Московская область) сбежали пять человек, один из который обвиняется в убийстве.

Фото разыскиваемых распространяют российские телеграм-каналы.

Вечером накануне побега дежурный подмосковного ИВС одного из сбежавших перевел в камеру к остальным. При этом, он не запер окошко для кормления. Ночью заключенные сломали форточку для кормления, открутили винты и сняли замок в камере, потом сорвали замок на воротах и убежали. Как сообщают российские СМИ, замки они открутили с помощью гаечного ключа.

Сотрудника, которые не запер " кормушку" задержали, оставшиеся в камере люди утверждают что спали и побега не видели.

Среди тех, кто совершил побег, один обвиняется в убийстве, по делу о заказном покушении покушении на предпринимателя. Остальные четверо обвиняются в кражах.

Напомним, в Киеве водитель "насобирал" штрафов на 80 тысяч и сбежал от исполнительной службы при конфискации авто.

Также мы писали, что из следственного изолятора удалось сбежать преступнику.