6 августа ночью утра Служба безопасности Украины заблокировала движение автобусов организации "Национальный корпус", которые направлялись из Харькова в Киев. В столице должна состояться акция в поддержку задержанных Службой безопасности Украины в Харькове членов "Нацкорпуса".

Об этом сообщается в телеграм-канале харьковской ячейки организации.

"Сейчас автобусы стоят на Валковском блокпосту уже третий час", - пишет телеграм-канал в сообщении, опубликованном в 4:36 утра.

Сообщается, что СБУ проводит проверку людей в автобусе, при этом за три часа ее прошли 6 человек. Такая неспешность связана с тем, что всех фотографируют и допрашивают

Напомним, 5 августа в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли. Их обвиняют в рэкете местных предпринимателей. Задержано 7 человек. Проведено более 50 обысков. Обнаружено оружие и крупные суммы денег.

Позже появились подробности облавы СБУ на харьковский Нацкорпус и видео задержания Чилли-Вилли Величко.

Ранее "Страна" разбиралась, что будет с "Нацкорпусом" и "Азовом" после отставки Авакова.