С 5 августа в Украине заработали новые правила пересечения границы в связи с распространением Covid-19. Их решили ужесточить. Особенно это отразилось на жителях неподконтрольных территорий Донбасса, которые едут в Украину через Россию.

Для некоторых из них ввели обязательную самоизоляцию на две недели, нарушение которой грозит штрафом от 3400 до 8500 гривен. Речь идет о тех, кто не вакцинирован или выехал в Россию позже 4 августа.

В Сети уже появились первые отзывы о том, как работают новые правила.

Новые правила для тех, кто въезжает из России

С 5 августа въезжающих из РФ украинцев разделили на две группы: вакцинированных и нет.

Первых пускают в страну без ограничений и ПЦР-тестов. Нужен либо полный курс вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ ("Спутник" в их число не входит) либо хотя бы одна доза, но сделанная только в Украине. Для ее подтверждения нужна справка, выданная у семейного врача.

Непривитые России должны пройти 14-дневную самоизоляцию без права ее прерывания. То есть для них смысл приезжать на родину вообще пропадает.

Единственное, но существенное исключение - под новые правила не подпадают люди, покинувшие Украину до 4 августа. Они смогут вернутся на старых условиях - либо экспресс-тест на границе, либо установка "Вдома" с правом прерывания после негативного ПЦР-теста.

Новые правила ударили в первую очередь по тем, кто выезжает из Донецка и Луганска не через КПВВ, а через российскую границу. А таких большинство, особенно тех, кто едет из неподконтрольных районов Донецкой области - внутренние КПВВ "ДНР" не открывает (право на перемещение через них получают единицы).

К тому же единственный действующий с донецкой стороны пункт пропуска "Еленовка" работает всего два дня в неделю. Поэтом многие выбирают более долгий, но работающий, маршрут через Россию.

Теперь всем, кто въезжает с неподконтрольных территорий таким образом, и не имеет справки о прививке не российской вакциной, нужно пройти двухнедельную самоизоляцию, установив на границе приложение для контроля - "Вдома". Действовать изоляция начинает с момента пересечения кордона. Точнее - с момента, когда человек приедет к своему месту жительства.

Те, кто не может установить мобильное приложение, должны будут пройти обсервацию (самоизоляция в специально отведенных местах).

На новые правила уже работают на украино-российской границе.

"Выбегали из машины и бежали пешком". Что пишут в сети о пересечении границы с 5 августа

В соцсетях пользователи делятся информацией по новым правилам въезда с территории России.

Активисты Donbass SOS переуточнили на горячей линии МОЗ и подтверждают, что избежать самоизоляции можно только после вакцинации от коронавируса прививками, одобренными ВОЗ, не российским "Спутником". Для этого на границе нужно предъявить сертификат о вакцинации.

При этом можно избежать самоизоляции, если сделана только первая доза "правильной вакциной". Для этого пограничникам нужно предъявить справку по форме 063.

При этом те, кто въезжал из России советуют заранее установить на телефон приложение "Вдома", поскольку на таможне может быть слабый интернет. Из-за чего ожидание перехода может затянуться.

А некоторые пишут, как в ночь с 4 на 5 августа выбегали из машины и бежали пешком лишь бы успеть пересечь границу по старым правилам.

Но здесь речь идет скорее всего о людях, которые не поняли, что те, кто выехал из Украины до 4 августа под новые правила не подпадают.

Перевозчики из "ДНР" подтвердили "Стране", что возят людей еще в основном по старым правилам - поскольку пока почти нет никого, кто возвращался бы в Украину через день-два после выезда (слишком далекий путь - тысяча километров от Гоптовки до Донецка).

"Пока все сдают быстрые тесты и не ставят "Дию". Кто не хочет сдавать тест - платят по 500 гривен пограничникам и проезжают тоже без "Дии". Это все равно дешевле, чем ПЦР-тест потом сдавать", - рассказал нам один из водителей, который занимается извозом через границу.

Он считает, что после введения новых норм этот "тариф" вырастет. И те, кто не имеют прав освободиться от самоизоляции, будут "решать вопрос" на кордоне.

Но пока таких людей на границе очень мало.

К слову, чтобы попасть под "исключение 4 августа", многие жители "ДНР" бросились на выезд их Украины до вступления новых правил в силу. Из-за чего на несколько дней возникли очереди на пункте пропуска Чертково-Меловое, где могут проехать обладатели ID-карт.