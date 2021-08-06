В Украине в из-за обильных дождей ожидаются в ряде областей опасные метеорологические явления. В западных регионах в ближайшие два дня, 6 и 7 августа, могут происходить подъемы воды в реках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области 6 августа ожидается подъем на 0,3 - 1,3 м.

6 и 7 августа реках бассейнов Прута и Серета и левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой области на 0,2-1,0 м, без негативных последствий.

В местах потенциальных ливней установлен оранжевый уровень опасности из-за опасности формирования значительного склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах.

Кроме того, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней почвы (уровень опасности оранжевый).

Напомним, 5 августа в Украине объявили штормовое предупреждение.

Также сообщалось, что в конце июля Европу накрыли ливни. Затопило Британию и Швейцарию.

Ранее "Страна" писала, что в Украине в эту неделю погоду определяет циклон "Генри", который простирается над страной со среды.

Также мы писали о том, какой будет погода в Украине в августе и публиковали прогноз погоды на последний месяц лета в Киеве, Одессе, Карпатах.