Полиция Киева со Службой безопасности Украины заявляет, что разоблачила деятельность украинцев, которые в Крыму - городе Саки предоставляли санаторно-курортные услуги на лечение и оздоровление российских военнослужащих.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) на Facebook-странице.

По данным МВД, граждане Украины также наладили механизм легализации денег, которые получали от незаконной предпринимательской деятельности на полуострове.

Во время обысков правоохранители изъяли печати, документацию, штампы и другие вещественные доказательства.

Как добавили в полиции, организатором предоставления санаторных услуг оказался уроженец Днепр, 1984 года рождения. Ему помогали жители Киева.

Предъявлено подозрение в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения). (поо ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины).

Расследование по данному делу еще продолжается.

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