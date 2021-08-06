Утром в пятницу, 6 августа, на объездной дороге вокруг Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает заместитель главного редактора "Страны" с места событий.

На встречной полосе объездной трассы столкнулись легковушка и фура. В результате автомобиль c грузовым полуприцепом вынесло далеко вниз на обочину трассы. Сильнее всего пострадала легковушка - ее от удара практически уничтожило полностью, авто смято в лепешку.

По предварительным данным, в результате аварии погибли люди, их количество на данный момент уточняется.

Ранее мы рассказывали, как в Ровенской области перевернулся рейсовый автобус. Он следовал по маршруту Киев-Польша. В результате аварии пострадали 16 человек. К счастью, обошлось без жертв.

Также "Страна" сообщала, как в Ровно столкнулись три автомобиля - два Renault и еще один марки Volkswagen.. На момент аварии во всех машинах находилось восемь человек, пять из них получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Кроме того, мы передавали, что в начале августа в Киеве произошло масштабное ДТП. Из-за дорожного ЧП в столице образовалась огромная пробка.