Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступил с резонансным заявлением. Он предложил с нуля построить в Сибири несколько современных мегаполисов и перенести в один из них даже столицу России.

Об этом передает российское издание "Коммерсант".

По мнению министра в Сибири необходимо практически с нуля возвести три или пять крупных мегаполисов, которые стали бы экономическими центрами. Он считает, что каждый из городов должен отвечать за ту или иную сферу деятельности.

Шойгу также добавил, что население в таких городах должно быть 300–500 тысяч, а то и до миллиона человек. Кроме того, он заявил, что в один из таких городов в Сибири нужно перенести столицу России.

Шойгу заявил, что планы по строительству новых крупных городов в Сибири были еще до распада СССР.

"К сожалению, по известным причинам проект был остановлен", — сказал министр.

Ранее мы рассказывали, что, по словам Шойгу, у России есть оружие, которого нет ни в какой другой стране в мире.

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