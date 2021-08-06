В Польше, где ранее банда украинцев создала масштабную нелегальную табачную фабрику, 36-летний гражданин нашей страны напал на поляков. Конфликт произошел из-за того, что последние не давали злоумышленнику слушать ночью громко музыку.

Об этом со ссылкой на СМИ Польши сообщает APnews.

Украинец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, включил посреди ночи музыку и прибавил звука. Это не понравилось его соседям - полякам. Они пришли к украинцу и попросили убавить звук. В ответ на это гражданин нашей страны угрожал полякам убийством. Кроме того, он напал на них с самодельным копьем из ножей.

Опасаясь агрессивного украинца поляки вызвали полицию. Приехав, правоохранители выявили, что украинец был пьян (в его крови зафиксировали два промилле алкоголя).

Сейчас украинец находится под стражей. Вскоре ему должны предъявить обвинение.

Копье, с которым украинец напал на поляков. Фото: apnews.com.ua

Ранее мы рассказывали, как в Польше украинец пытался сбежать от полиции, чем спровоцировал ДТП. В результате он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. После полученных травм украинец умер.

Также "Страна" сообщала, как более недели назад в Познани поляк избил украинца за то, что он говорил на родном языке.