За минувшие сутки в Украине отмечен очередной прирост числа новых зараженных Covid-19. Так, по состоянию на утро четверга, 5 августа, общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 1 081 человека. Превышение планки в тысячу человек держится вторые сутки подряд.

Напомним, что вчера, 5 августа в стране было выявлено 1 052 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь возросло на 29 человек.

Умерли за отчетные сутки 16 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 065 человек).

О новых жертвах Covid-19 сообщает в сети пресс-служба Минздрава Украины.

Выздоровели за последние сутки 478 человек (с начала эпидемии - 2 189 293 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 74 ребенка и 32 медицинских работника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Херсонской области (95 человек), Одесской области (92), Харьковской области (83), и Львовской области (57 человек).

В Киеве врачи-вирусологи выявили 164 новых случая заражения.

Ранее "Страна" рассказывала, что американские разведчики после долгих исистематических поисков нашли базу генетических данных об искусственных вирусах из вирусологической лаборатории китайского Уханя.

Кроме этого мы передавали, что американская компания Moderna объявила о многкоратном росте прибыли (исчисляется уже десятками миллиардов долларов - Ред.) после старта продаж вакцины против Covid-19.

И между тем по последним данным университета Джона Хопкинса (на утро 6 августа 2021 года - Ред.), с начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 200 875 158 человек, умерло 4 267 212 заболевших.