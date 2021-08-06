"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг задержания бывшего атошника Владимира Прохнича, угрожавшего в минувшую среду взорвать здание Кабмина.

Сегодня, 6 августа, Печерский суд столицы должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура требует безальтернативного содержания под стражей.

Изначально, согласно официальному сообщению прокуратуры столицы завели дело по тяжкой статье - ч.2 ст.147 УК Украины (наказание до 15 лет) - Захват заложников. Но так как Прохнич никаких требований не выдвигал (а при захвате заложников это обязательная составляющая), то подозрение ему вручили по более мягкой части 2 ст.146 УК Украины - Ограничение свободы с использованием оружия с угрозой жизни и здоровью потерпевшему (наказание до 5 лет).

Самая тяжкая из предъявленных статей - ч.1 ст. 263 УК Украины - Незаконное обращение с боеприпасами. Наказание по ней до 7 лет тюрьмы. Остальные статьи - ст.341 УК Украины - Захват здания и ч.2 ст.146 УК Украины - Ограничение свободы с использованием оружия, предусматривают максимум до 5 лет тюрьмы.

Из окружения ветерана нам удалось собрать о нем некоторые сведения. До участия на войне на Донбассе он проживал с женой Людмилой, которая младше его на 2 года, на данный момент уже бывшей. Знавшие его в тот период люди рассказывают, что у него до 2012 года были постоянные семейные конфликты, его жена неоднократно обращалась в милицию по поводу рукоприкладства мужа и семейных дебошей.

По поводу побоев жена также по некоторым данным обращалась в местную больницу. Один раз даже якобы был случай, когда пара уже была на стадии развода и Прохнич порвал одежду жены, которую она не успела собрать, когда съехала от терроризирующего ее мужа. То есть агрессию по отношению к близким он начал проявлять, судя по всему, еще до поездки в АТО.

Потом в биографии Прохнича было участие в Майдане и поход в АТО на военную службу. Сначала с мая 2014 года была служба в добробате "Айдар" под Счастьем Луганской области, затем в декабре 2015 года он заключил контракт с Минобороны и уже был прикомандирован к регулярным частям ВСУ как контрактник.

Военная специальность - сапер. Имеет звание младшего сержанта.

Первое ранение получил в августе 2014 года под Новосветловкой на Луганщине - в голову и в ногу попали осколки мины после минометного обстрела. Лечился в местном госпитале в Артемовске. Второй раз Прохнич был ранен в марте 2016 года под Новгородским на Донетчине. И снова осколками в голову. Проходил лечение в Харькове. Позже был комиссован, получил 2 группу инвалидности пожизненно.

После возвращения с войны начал проживать в гражданском браке с другой женщиной. От первого брака имеет сына.

Как рассказывают знакомые Прохнича, после войны он пытался заниматься коммерцией, открыл шиномонтаж и привлек к работе сослуживцев. Однако после начала пандемии коронавируса и локдаунов бизнес совершенно разладился и это стало не последней причиной для депрессии. Вероятно жизненные неурядицы, связанные с неустроенностью, нехваткой денег и старые ранения наложили свой отпечаток на поведение "кабминовского террориста".

Как вспоминают его знакомые, он стал очень остро реагировать на политические события, во всех своих неурядицах винил действующие власти. Часто в разговорах упоминал, что надоело так жить и знакомые тревожились по поводу его суицидальных мыслей. По поводу гранаты, которую он принес с собой в Кабмин, по некоторым данным это была РГН (Ручная граната наступательная. Радиус возможного поражения осколками - 35 м, Ред.). Товарищи Прохнича предполагают, что это трофей, привезенный тайком из АТО "на всякий пожарный". Так делали многие атошники и Владимир Прохнич не исключение.

По данным "Страны", возглавляет юридическую защиту Прохнича адвокат Тарас Беспалый. Он известен тем, что недавно работал в кадровых комиссиях по отбору прокуроров. К тому же осуществляет защиту обвиняемых в деле Павла Шеремета. Возможно из-за этих факторов и остановили выбор именно на нем и двух его коллегах.

Ранее "Страна" в материале "Сапер из "Айдара", получил орден от Порошенко" выясняла, что известно об атошнике, который ворвался в Кабмин с гранатой.