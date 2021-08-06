В карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины вспыхнули массовые протесты против планов властей начать в стране обязательную вакцинацию. Широкомасштабные беспорядки охватили столицу страны город Кинстаун.

Премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш был серьезно ранен во время этих бесчинств на городских улицах.

Об этом передает местный новостной портал Loop News. Местные СМИ также показали фото премьера в окровавленной рубашке из городского госпиталя.

Ральф Гонсалвеш был ранен в голову. Один из митингующих швырнул в Гонсалвеша какой-то твердый предмет, который и рассек премьеру голову. Серьезной угрозы жизни премьера нет, но он должен провести как минимум день под наблюдением врачей.

Канцелярия премьера Сент-Винсента и Гренадин уже назвала нападение на премьера покушением на его жизнь. И в случае ухудшения его состояния Ральфа Гонсалвеша могут отправить на соседний Барбадос для более тщательного медицинского обследования.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Франции тоже прошлли серьезны акции протесты против планов властей ввести так называемые санитарные пропуска. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона людей.