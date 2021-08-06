Скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая отказалась возвращаться на Родину из-за угроз собственной безопасности, набирает обороты.

Международный олимпийский комитет (МОК) после слов перешел к делу и аннулировал олимпийские аккредитации для двух тренеров сборной Беларуси. Под первые санкции попали Артур Шумак (официальный представитель команды Беларуси - Ред.) и Юрий Моисевич (главный тренер сборной Беларуси - Ред.). Оба функционера, которые оказывали давление на Тимановскую и пытались вывезти ее в Беларусь уже покинули Олимпийскую деревню в Токио.

Объясняя свое решение в МОК заявили, что лишение аккредитаций это временная мера принятая "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси".

Напомним, что "Страна" в своем материале "Из спортсменок - в диссидентки" подробно рассказала из-за чего вспыхнул грандиозный скандал на Олимпиаде с белорусской атлеткой Кристиной Тимановской и как его комментровали белорусские официальные лица.

Также мы сообщали, что после огласки истории с Тимановской еще один известный спортсмен покинул республику Беларусь из-за опасений по поводу личной безопасности.